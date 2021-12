Świąteczne ślady przeszłości. Skąd się wzięły bożonarodzeniowe zwyczaje?

Kolacja ze śmiercią w tle

Obrzędowość Bożego Narodzenia w polskim wydaniu to tradycja dwuwymiarowa. Z jednej strony nawiązuje poprzez czas wczesnego chrześcijaństwa wprost do tradycji rzymskich (śródziemnomorskich) Saturnaliów, z drugiej zaś do surowej, siermiężnej kultury słowiańskiej. Odniesienia do obu rzeczywistości odnajdziemy w obyczajach Wigilii, ale też Bożego Narodzenia i drugiego dnia świąt.

Choinka, grudniowa współlokatorka naszych mieszkań nie była znana na Pomorzu jeszcze w początkach XVIII w. Tutaj na przykład przystrajano świecidełkami rózgi dla dzieci. Zwyczaj strojenia zielonego drzewka pojawił się dopiero w początkach XIX w. w okresie zaborów. Nawiązywało ono do biblijnego drzewa poznania dobra i zła. Zanim nastała choinka czy „drzewko”h, jak nazywało się ją w Galicji, podobne funkcje pełnił (i pełni do dziś w niektórych okolicach) „sad” lub „podłaźniczka”, czyli jodełka zawieszona u sufitu wierzchołkiem w dół. Na Kaszubach zamiast choinki ustawiano snopek słomy. Pełnił on dwojaką funkcję - dekoracyjną i magiczną. Miał sprawiać, żeby obwiązywane nim drzewka przynosiły obfity plon. Słomę słano nawet na posadzce kościelnej. Zwyczaj ten pochodzi z czasów przedchrześcijańskich, kiedy to na ziemiach słowiańskich siano umieszczano pod przykryciem stołu jako ofiarę dla bożka Ziemiennika, który zgodnie z wierzeniami był nieprzychylnym ludziom synem Sima i Plątwy. Z czasem, po tym jak Słowianie przyjęli chrzest stare, pogańskie obrzędy, zostały zastąpione innymi lub odczytano no nowo ich przekaz i symbolikę. W rogach pomieszczeń dalej ustawiano snopy zawierające kłosy czterech zbóż, które zostały zebrane podczas ostatnich żniw. Chodziło to by, izba, w której odbywała się wieczerza wigilijna przypominała stajenkę w Betlejem. Można więc obserwować ewolucję znaczenia i samego zwyczaju. - Osobiście cieszy mnie trend, powrotu do polskiej „choinki”. Dzięki kreatywności naszych florystów podłaźniczki znowu goszczą wielu polskich domach, a zwłaszcza mieszkaniach. Zajmują mniej miejsca, są umieszczane pod sufitem, a do tego wystarczą zapewniające zapach igliwia gałązki, więc nie trzeba wycinać oczyszczających powietrze drzew - mówi dr hab. Marta Kowalczyk.