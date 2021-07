Świat stanie się lepszy wtedy, gdy ludzie się lepiej poznają, gdy człowiek przestanie się bać człowieka. Rozmowa z André Hübnerem-Ochodlo

Jakaś jedna idea towarzyszyła układaniu repertuaru tegorocznego Lata Teatralnego?

Repertuar Lata Teatralnego Teatru Atelier to cała dramaturgia. Konstruujemy nasz program według prostego klucza: spektakl dramatyczny, konkurs w hołdzie naszej patronce „Pamiętajmy o Osieckiej”, Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską i teatr poezji śpiewanej Jerzego Satanowskiego. To nasze najważniejsze wydarzenia artystyczne. Do tych stałych punktów repertuaru dokładamy propozycje, które wydają nam się szczególnie interesujące i, nie ma co ukrywać, są na naszą skromną kieszeń. Ale nie znam artysty, który nie chciałby na naszej scenie wystąpić. Jest ona natchnieniem, nowym odkryciem samego siebie. Jedną z ostatnich wysp poezji... To przestrzeń, którą trzeba chronić.

Już w niedzielę premiera „Marii”. Tekst Simona Stephensa w Polsce prawie nieznany.

To wspólny projekt Teatru Atelier i poznańskiego Teatru Nowego, gdzie premiera już się odbyła na początku marca. „Maria” jest najnowszym dramatem brytyjskiego przedstawiciela socjalnego realizmu, nie mylić z realizmem socjalistycznym... Wiosną minionego roku, pandemia dopiero się rozkręcała, otrzymałem z niemieckich wydawnictw mnóstwo nowych sztuk. Jednak czytając je miałem pewność, że nie będzie łatwo je wystawić, że koronawirus, który z dnia na dzień zataczał coraz szersze kręgi, mocno pokrzyżuje nam - nie tylko artystyczne - plany. Czułem niepokój. Niepewność. W takim stanie ducha trafiłem na ten tekst. Tryskał energią, optymizmem, niebywałą siłą, mimo że życie bohaterki tej opowieści nie było łatwe. Kiedy skończyłem lekturę, pomyślałem jedno: Nie mogę pozwolić na to, by energia tego utworu mnie opuściła. Pozornie wydawać by się mogło, że dramat porusza czułe struny, bo to tekst o strachu przed życiem, o samotności, izolacji, o tym, że wybawieniem mogą być w takiej sytuacji rozmowy przez internet. Autor dramatu niejako wyprzedził rzeczywistość, jaka nas dopadła w czasie lockdownu. Warto wspomnieć, że ojczyzna Stephensa z problemem ludzi samotnych próbuje walczyć już od dawna. To jedyny kraj, który powołał ministra ds. samotności! Maria zarabia na życie ...rozmową z drugim człowiekiem. Ta rozmowa nagle staje się towarem, czymś niezbędnym do życia. To opowieść o bliskości, wrażliwości, nadziei mimo wszystko.