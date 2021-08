Spór o budynek SP nr 52 w Gdyni. Miało być publiczne liceum, będzie prywatne

Po raz kolejny głośno o Szkole Podstawowej nr 52 zrobiło się w maju tego roku, kiedy to zbulwersowani rodzice napisali do UNICEF-u pismo, w którym domagali się wykluczenia Gdyni z programu "Miasto Przyjazne Dzieciom". Argumentowali to kontrowersyjną, ich zdaniem, reformą gdyńskiej oświaty. Jak pisali wtedy w uzasadnieniu "na skutek butnych i aroganckich działań władz miasta" byli zmuszeni do "nierównej walki o przyszłość swoich dzieci".