Sopot z nagrodą w kategorii Innowacyjna Gospodarka za system zarządzania energią

Nagrody w kategorii Innowacyjna Gospodarka przyznano za projekty i działania na rzecz wspierania i promocji innowacyjnej gospodarki lokalnej. Nagrodzony projekt, do którego realizacji Sopot przystąpił w kwietniu 2018 roku, obejmował kompleksową modernizację energetyczną 25 budynków użyteczności publicznej, w tym 12 szkół, 2 sal gimnastycznych, 7 przedszkoli i żłobka, 2 ośrodków kultury oraz Domu Dziecka i Centrum Kształcenia Ustawicznego. We wszystkich budynkach wdrożony został nowoczesny System Zarządzania Energią.

– Trzy razy E, tak można określić zyski płynące z wdrożenia w Sopocie systemu zarządzania energią. Ekonomia, bo mniej płacimy za energię cieplną, Ekologia, bo emitujemy mniej szkodliwych substancji do środowiska i Edukacja, bo wszyscy musimy nauczyć się oszczędzać w trosce o wspólne dobro jakim jest nasza planeta – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

W ramach realizowanego w Sopocie projektu, w 11 budynkach przeprowadzono głęboką termomodernizację z zastosowaniem rozwiązań Smart City. We wszystkich 25 budynkach zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne, w 16 budynkach zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, natomiast w dwóch instalacje solarne. Poza tym, m.in. docieplono ściany i stropy, poprawiono izolację przeciwwilgociową murów, wymieniono okna i drzwi wewnętrzne, zmodernizowano instalacje CO i ciepłej wody użytkowej. System Zarządzania Energią umożliwia zdalny odczyt temperatur w budynkach, a następnie sterowanie instalacją grzewczą w taki sposób, aby zapewnione były odpowiednie temperatury wewnątrz pomieszczeń w trakcie ich użytkowania. Np. w sali lekcyjnej minimalna dopuszczalna temperatura w trakcie zajęć lekcyjnych nie może być niższa niż 20oC, w sali gimnastycznej 18oC, w toalecie 24oC, a poza godzinami pracy placówki temperatura jest obniżana automatycznie do 14oC.