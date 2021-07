Sopot podsumowuje pierwszą połowę sezonu turystycznego. Mnóstwo turystów i pracy dla straży miejskiej oraz ratowników

- Cieszymy się, że turyści są w Sopocie, a jest ich sporo, bo tylko w lipcu sprzedaliśmy ponad 140 tys. biletów na molo. To pokazuje skalę popularności naszego miasta. Mamy także pełne obłożenie w sopockiej marinie – powiedziała wiceprezydentka.

- Chciałbym podziękować wszystkim służbom, które przyczyniają się do bezpieczeństwa w Sopocie – powiedział, wymieniając policję, straż miejską i straż pożarną.

Czarzyńska-Jachim podała, że na terenie Sopotu jest około 15 tys. miejsc noclegowych. 5 tys. to miejsca kategoryzowane – hotele, pensjonaty, kolejne 5 tys. to miejsc to podmioty wynajmujące apartamenty i pokoje, i następnych około 5 tys. nieznajdujących się w ewidencji - wynajmowanych przez osoby fizyczne.