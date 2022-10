Sopot pierwszy pod względem dbałości o środowisko w „Rankingu Zdrowych Miast”. Wysoko oceniono też mieszkalnictwo

Wysoka, trzecia ocena miasta w dziedzinie mieszkalnictwa docenia sopocki program budownictwa mieszkań komunalnych . Do roku 2026 Sopot planuje budowę ok. 280 mieszkań, co będzie kosztować ponad 85 mln zł.

Sopot jednym z najzdrowszych miast w Polsce

Jako ciekawostkę raport podaje że w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców Sopot ma niemal... 189 obiektów sportowych, co stanowi krajowy rekord. Średnia krajowa to 19,7. Ze względu na to, że liczba ludności w Sopocie oscyluje wokół 35 tys. mieszkańców, dawałoby to 66 obiektów. Ta liczba jest imponująca, nie jest jednak podana metodyka liczenia akurat tego parametru. Policzone zostały prawdopodobnie wszystkie, nawet niewielkie, instalacje, jak np. urządzenia do gimnastyki na świeżym powietrzu.