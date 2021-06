Sopot. Nierozważni sternicy podpływają skuterami pod samą plażę, tuż obok kąpiących się ludzi. To bardzo niebezpieczne

Drodzy sternicy skuterów wodnych i łodzi motorowych! To co widzieliśmy w miniony weekend (18-20.06.2021 – dop. red.), nie pozwala nam przejść obok tego obojętnie. Liczba skuterów wodnych (ale nie tylko, kilku metrowe łodzie też się zdarzały) które dobijały do brzegu i/lub pływały, w bliskiej odległości od kąpiących się ludzi, zmusza nas do traktowania faktu, że nikt jeszcze nie ucierpiał, w kategoriach cudu. Nie czekajmy aż wydarzy się tragedia! - apeluje Sopockie WOPR.