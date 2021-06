Mężczyzna próbował... przeskoczyć most w Gdańsku Sobieszewie. Nic nie robił sobie ze szlabanu i czerwonego światła. Było o krok od tragedii Monika Jankowska

Kamery monitoringu na moście zwodzonym w Gdańsku Sobieszewie zarejestrowały mężczyznę, który o włos uniknął tragedii. Nie zważając na zamknięte szlabany oraz czerwone światło, wbiegł na przęsło, które nie zostało do końca opuszczone, a potem przeskoczył na następne. Pośpiech mógł kosztować go zdrowie, a nawet życie. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek, 24.06.2021 r.