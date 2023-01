Śniegu nie ma, ale morsy są! Zimne kąpiele fascynują Polaków w różnych zakątkach kraju ZDJĘCIA

Morsy chwalą się kąpielami na zdjęciach instagramowych

Zalety morsowania to m.in.:

wzmocnienie odporności

poprawa nastroju

poprawa krążenia krwi

wspiera odchudzanie

redukuje poziom stresu

Jezioro, morze, czy rzeka to dobre miejsce na integrację. Nadrzędna sprawa to wspólne morsowanie w doświadczonym towarzystwie. Na początku nie powinno się przesadzać z czasem ekspozycji na zimno i zaczynać od kilkunastu sekund w takim niecodziennym otoczeniu. Warto zadbać o odpowiednie ubranie zabezpieczające ręce i stopy - to części naszego ciała, które w zimnej wodzie wychładzają się najszybciej, ponieważ są najdalej naszego serca. Idąc tym tropem zanurzanie całego ciała lub nurkowanie to nie są najlepsze rozwiązania dla początkujących morsów. Po kąpieli w lodowatej wodzie trzeba szybko wysuszyć ciało ręcznikiem i założyć ciepłą bieliznę. Morsowanie da się lubić, ale trzeba to robić w odpowiedzialny sposób.