Triathlonowe zawody w środku zimy. Najpierw 600m pływania, a potem 15 km roweru i 3 km biegu pod dachem w Gdyni

Indoor Triathlon Series Gdynia 5.02.2023

Zawody Indoor Triathlon Series w Gdyni odbędą się na dystansie 600 m etapu pływackiego, 15 km etapu kolarskiego oraz 3 km etapu biegowego. Etap pływacki rozegrany zostanie na 25-metrowym basenie (24 długości), rowerowy na rowerze magnetycznym, a biegowy na bieżni mechanicznej. Każdy z zawodników będzie miał limit czasu - 80 minut. W niedzielę, 5 lutego 2023 roku na obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni uczestnicy startować będą w seriach co 45 minut od godz. 8.30 do 17.30.

Indoor Triathlon Series to wyścig dla każdego - zarówno zaawansowanych triathlonistów, jak i tych, którzy dopiero chcą posmakować tej ekscytującej dyscypliny sportu, łączącej w sobie pływanie, jazdę na rowerze i bieg. Dla tych pierwszych to okazja do sprawdzenia formy i poczucia adrenaliny startowej w okresie przygotowań do nowego sezonu. Dla drugich - szansa, by spróbować sił w triathlonie w najbardziej komfortowych i bezpiecznych warunkach, czyli pływając w basenie, a nie w otwartym akwenie wodnym oraz jadąc na rowerze stacjonarnym i biegnąc na bieżni mechanicznej w spokojnej atmosferze kameralnych zawodów.