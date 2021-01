SM „Ujeścisko”. Do sądu trafił akt oskarżenia ws. wtargnięcia do gdańskiej spółdzielni i pobicia dwóch osób. Wśród oskarżonych były prezes

Tego dnia rano Maciej S. pojawił się z czterema osobami w spółdzielni, próbując przejąć jej siedzibę. Jak przypomina prokuratura, dwie osoby towarzyszące byłemu prezesowi spółdzielni podały się za policjantów. Ochroniarze mieli wątpliwości, czy mają do czynienia z policją, próbowali więc zamknąć drzwi. Użyto wobec nich siły i ludzie Macieja S. wtargnęli do środka. Doszło do szarpaniny, użyto przemocy wobec dwóch ochroniarzy budynku, którzy doznali obrażeń. Zastosowano wobec nich również gaz łzawiący. Maciej S. wyniósł wtedy ze spółdzielni dokumenty.

Przestępstwo zarzucone pozostałym oskarżonym zakwalifikowano z art. 158 § 1 k.k. w zb z art. 193 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 .

Co się dzieje w SM „Ujeścisko”?

W 2020 r. roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ujeścisko” zmagała się z wieloma problemami. Byłe już zarządy doprowadziły do wielomilionowych zadłużeń oraz do opóźnień inwestycyjnych. Latem wieloletni prezes spółdzielniGrzegorz H. został zatrzymany i trafił do aresztu. Zarzucono mu popełnienie 27 przestępstw na majątku spółdzielni. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa i prokuratura nie wyklucza dalszych zarzutów. Zatrzymano również jego następcę Macieja S., któremu także postawiono zarzuty. Sąd jednak nie umieścił go w areszcie.