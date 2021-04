Sklepy otwarte w majówkę 2021. Do której otwarte sklepy 30.04.2021? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy w długi weekend majowy 1-3.05.2021 r.

Weekend majowy 2021 już blisko. Po raz drugi w historii przyjdzie nam spędzić w pandemicznej rzeczywistości. Mimo, że tegoroczna majówka upłynie nam pod znakiem obostrzeń, nie oznacza to jednak, że nasz długi weekend musimy spisać na straty. Kilka dni wolnego to świetna okazja do rodzinnego ucztowania na łonie natury, a żeby plan ten wcielić w życie - należy zadbać o prowiant. Gdzie i kiedy zrobić zakupy przed majówką? Czy sklepy będą otwarte w dniach 1-3.05? Czy najbliższa niedziela jest handlowa? Odpowiadamy.

Sklepy otwarte przed majówką (30.04.2021) i od 1 do 3 maja 2021. Godziny otwarcia Tegoroczna majówka nie będzie się różnić od poprzedniej. Długi weekend spędzimy w domach lub pobliskich ogrodach. Jeszcze do niedawna wiele osób liczyło na to, że w końcu uda im się wyjechać za miasto i nieco odetchnąć od szarej rzeczywistości. Niestety nie mamy dobrych wiadomości, hotele i inne obiekty noclegowe pozostaną zamknięte do 8 maja włącznie. Mimo, że majówka w 2021 roku upłynie nam pod znakiem restrykcji, nie oznacza to jednak, że nasz długi weekend musimy spisać na straty. Nadchodząca majówka to świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym poprzez wspólny spacer, wycieczkę rowerową czy... grilla. Aby ten doszedł do skutku należy pamiętać o zrobieniu niezbędnych zakupów spożywczych, bo bez tego ani rusz. Jakie są godziny otwarcia sklepów przed majówką? Czy podczas długiego weekendu można będzie zrobić zakupy? No i najważniejsze - czy 2 maja wypada niedziela handlowa? Odpowiedzi szukaj w poniższym tekście.

Jak będą otwarte sklepy przed tegoroczną majówką? W 2021 roku majówka potrwa tylko trzy dni. Z dostępnych informacji wynika, że zdecydowana większość sklepów będzie wówczas zamknięta, dlatego też zachęcamy do zrobienia zakupów z wyprzedzeniem. W tygodniu poprzedzającym weekend majowy większość sklepów pracuje według swoich standardowych godzin. Niektóre jednak zdecydowały się na wydłużenie godzin otwarcia w poszczególne dni po to, aby każdy zdążył zaopatrzyć się w niezbędne produkty. Oto lista sklepów, które zdecydowały się wydłużyć godziny otwarcia pod koniec kwietnia: Biedronka - ponad 2 200 sklepów na terenie całej Polski będzie do dyspozycji klientów z czwartku, 29 kwietnia na piątek, 30 kwietnia aż do godz. 2:00, a ponad 100 będzie otwartych przez 24h. Co więcej, ponad 200 sklepów sieci będzie działać do godz. 23:00 lub 23:30

Przedmajówkowe promocje w sklepach Wielkimi krokami zbliża się do nas majówka. Część społeczeństwa spędzi ten czas u boku najbliższych na łonie natury. Niektórzy wybiorą się na wycieczkę, inni na piknik, a jeszcze inni - na grilla. Naprzeciwko naszym oczekiwaniom wyszły popularne dyskonty spożywcze, które przygotowały szeroką ofertę produktów spożywczych (i nie tylko) w znacznie obniżonych cenach. Jakie promocje przedmajówkowe czekają na nas w popularnych sieciach? Oto lista produktów, które kupicie w niższych cenach! Aldi - produkty marki własnej BBQ, musztarda, polędwiczki z kurczaka, boczek w marynacie paprykowej, karkówka w marynacie, białe surowe kiełbaski, boczek rolowany, ser z chilli, warzywa, owoce, ciasto z wiśniami lub jabłkiem, gotowy chłodnik, suszony owoc drzewa bochenkowego, bajgle z ziołami prowansalskimi, prażone migdały, słonecznik turecki, mieszanka ciastek ze znakiem Fairtrade, zestaw do grilla, kubki bambusowe, drewniane widelce, tacki aluminiowe, brykiet do grilla, serwetki z kieszonką na sztućce, parasol przeciwsłoneczny

Sklepy otwarte w Święto Pracy 1.05.2021 Na obszarze Polski, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920), dniem wolnym od pracy pozostaje Święto Pracy, które co roku wypada 1 maja. Oznacza to, że większość sklepów - z wyłączniem tych, w których za ladą stanie właściciel - będzie zamknięta. Co mają zrobić zapominalscy, którym umknęło kupno niezbędnych składników przed majówką? Jak już wspomnieliśmy, niektóre sklepy spożywcze pozostaną otwarte na klientów, jednakże o zakupach w dużych dyskontach spożywczych możemy zapomnieć. Gdzie zrobimy zakupy w sobotę, 1 maja? Te sklepy (i nie tylko) mogą być otwarte w sobotę, 1 maja 2021 roku: wybrane sklepy osiedlowe,

wybrane sklepy Żabka,

wybrane sklepy Lewiatan,

wybrane sklepy Freshmarket,

wybrane sklepy Carrefour Express,

wybrane sklepy Globi,

wybrane stacje benzynowe,

wybrane apteki,

wybrane restauracje - na wynosi i na dowóz,

wybrane kawiarnie - na wynos i na dowóz,

kwiaciarnie

WAŻNE! Warto jednak mieć na uwadze to, że otwarte sklepy w święta mogą być do dyspozycji klientów w krótszych godzinach niż zazwyczaj. Majówka 2021. Dzień wolny za 1 maja W najbliższą sobotę, tj. 1 maja 2021 r. przypada Święto Pracy. Ze względu na to, że przypada ono w sobotę, pracownicy mają prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego. Prawo to regulują przepisy Kodeksu Pracy, a dokładniej - art. 130 § 2 KP. - Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czytamy w Kodeksie Pracy.

Pracownicy na pewno się ucieszą, bowiem oznacza to, że będą mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego od pracy. Termin dodatkowego dnia wolnego może wyznaczyć pracodawca.

Które sklepy pozostaną otwarte w niedzielę, 2.05.2021? W niedzielę, 2 maja przypada Dzień Flagi. Mimo, że święto to nie zostało objęte zakazem handlu, w 2021 roku maja nie zrobimy zakupów w większości sklepów. A wszystko to dlatego, że najbliższa niedziela (2.05) będzie niehandlowa. Przypominamy, że w 2021 roku jest jedynie siedem niedziel handlowych, które przypadają na styczeń, marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień i grudzień. Z ostatnią niedzielą handlową mieliśmy do czynienia dość niedawno, bo 25 kwietnia. Handel w Święto Konstytucji 3.05.2021 W Święto Konstytucji 3 Maja obowiązują te same zasady, co w Święto Pracy. Z uwagi na dzień ustawowo wolny od pracy, duże dyskonty pozostają zamknięte, jednakże otwarte pozostaną wybrane sklepy osiedlowe, franczyzowe, apteki i stacje paliw. Co istotne, do dyspozycji klientów pozostaną lokale gastronomiczne, które umożliwiają zakup jedzenia na wynos lub z dostawą do domu.

Markety spożywcze zamknięte podczas długiego weekendu majowego Z dostępnych informacji wynika, że w czasie 1-3.05.2021 r. zamknięte pozostaną wszystkie duże dyskonty spożywcze takie jak: Auchan,

Biedronka,

Lidl,

Dino,

Netto,

Kaufland,

Aldi,

Tesco,

POLOmarket,

