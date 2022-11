Siła KobieTY - profilaktyka nowotworów. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Tylko jak to zrobić?

Proponując akcję Siła KobieTY, przez kilka tygodni skupialiśmy się na profilaktyce nowotworów, przekonując, że z rakiem można wygrać. Kluczowe są jednak badania. Jak podkreśla dr n. o zdr. Mariola Borowska z PZU Zdrowie, warto pamiętać, że wraz z wiekiem zmienia się zakres badań profilaktycznych, które warto wykonywać regularnie, dlatego w pierwszej kolejności najlepiej udać się na konsultację z lekarzem internistą, który dopasuje badania według indywidualnych wskazań i potrzeb każdego pacjenta. Ekspertka zebrała najważniejsze informacje - korzystajmy z jej podpowiedzi.

B jak badania przesiewowe

Badania przesiewowe - zwane także skriningiem - to badania, które wykonujemy po to, aby wykryć chorobę we wczesnym stadium i jak najszybciej zacząć leczenie. Profilaktyczne badania przeprowadzane są wśród osób, które nie mają widocznych objawów danej choroby. Ich celem jest wykrycie choroby we wczesnej fazie, aby zapobiec poważnym następstwom w przyszłości oraz zwiększyć szansę na całkowite wyleczenie.