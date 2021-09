Siatkarze Trefla Gdańsk na prezentacji niczym dyplomaci. W Forum Gdańsk drużyna trenera Michała Winiarskiego spotkała się z kibicami ZDJĘCIA

Siatkarze prowadzeni przez trenera Michała Winiarskiego zbierają dobre oceny. Trefl Gdańsk nie może konkurować budżetem z najmocniejszymi zespołami w PlusLidze, a mimo to sportowo się do nich zbliża. Popularny "Winiar" rozpoczyna właśnie trzeci sezon w roli szkoleniowca "Lwów". Skład zespołu został przebudowany w niewielkim stopniu, a to pozwala sądzić, że znów o Treflu będzie głośno.

Na raz głośno było za sprawą Mariusza Wlazłego, który rozpocznie studia na psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Kierująca grupą na Facebook'u administratorka nie chciała go dołączyć do tego grona, sądząc, że ktoś się pod znanego siatkarza podszywa. To sytuacja niecodzienna, ale wciąż zabawna.

