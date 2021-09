Mariusz Wlazły został studentem psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i musiał się... tłumaczyć, że nie podszywa się pod siebie

Mariusz Wlazły to ikona reprezentacji Polski w siatkówce. Mistrz świata z 2014 roku to także wielka gwiazda PGE Skry Bełchatów, z którą rozstał się w 2020 roku i przeniósł do Trefla Gdańsk. Nad morzem 38-latek nadal gra bardzo dobrze, ale już myśli o tym, co go będzie czekać po zakończeniu kariery. Rozpoczyna więc studia na psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, bo chce pracować nadal w sporcie i zająć się sferą mentalną sportowców.

Studiowanie w normalnym trybie i gra w profesjonalnym klubie wymagają dobrej organizacji pracy. W związku z tym Mariusz Wlazły stara się o indywidualny tryb studiów. Aby być na bieżąco z wydarzeniami na uczelni postarał się także o dołączenie do zamkniętej grupy studenckiej na Facebooku. Skontaktował się z administratorem grupy... i spotkało go ciekawe zaskoczenie.

- Hej, czy mogłabyś mnie dodać do grupy pierwszaki UG? Poszukuję studentów z psychologii - zagaił poprzez media społecznościowe były reprezentant Polski w siatkówce.