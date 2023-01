Siatkarze odbierają ten mecz jako nagrodę. W ćwierćfinale Pucharu Polski trudno będzie powtórzyć ligowy mecz z Zaksą Kędzierzyn-Koźle

Zaksa Kędzierzyn-Koźle - Trefl Gdańsk 1.02.2023

Oczekiwanie przed ćwierćfinałowym meczem Tauronu Pucharu Polski w Kędzierzynie-Koźlu jest jasne. Zaksa musi, a Trefl Gdańsk może. Aktualni mistrzowie Polski zdobywali krajowe trofeum w trzech ostatnich edycjach (na początku 2020 roku rozgrywki zostały przerwane przez pandemię covid-19). W każdym z tych finałów spotykali się z Jastrzębskim Węglem. Teraz też chcą sięgnąć po nagrodę, ponieważ jeden z najbogatszych klubów w Polsce ma wysokie cele sportowe.

Dla Trefla Gdańsk udział w ćwierćfinale pucharu jest... zaskoczeniem. To nagroda za miejsce w czołowej szóstce PlusLigi na półmetku sezonu zasadniczego. Po gruntownej przebudowie składu żółto-czarni prezentują się nadspodziewanie dobrze.

- Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość gry w Pucharze Polski. To jest jak podarunek za naszą pracę. Byliśmy w grupie najlepszych sześciu zespołów ligowych. Wiemy przez to, że nie ma tam już żadnego łatwego meczu. Tam są drużyny silne, które chcą wygrać puchar, czy mistrzostwo Polski, a nawet Ligę Mistrzów. W tym sezonie graliśmy z Zaksą już dwa razy i poznaliśmy się lepiej. Kędzierzynianie mają nowego zawodnika (Bartosza Bednorza - przyp.). My mamy swoje problemy fizyczne, ale nie mówimy o tym głośno. Ten ostatni mecz wygrany z Zaksą był dla nas bardzo ważny. I to nie było tak, że rywale zagrali źle. To my zagraliśmy dobre spotkanie, w którym było dużo asów serwisowych oraz skutecznych bloków. Graliśmy też uważnie w przyjęciu - powiedział Igor Juricić, chorwacki trener Trefla.