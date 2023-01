Bartosz Bednorz w Ergo Arenie zadebiutował, ale nie pomógł Zaksie. Trefl Gdańsk sensacyjnie ograł mistrzów Polski

Trefl Gdańsk - Zaksa Kędzierzyn-Koźle 19.01.2023

Przyjazd mistrzów Polski do Gdańska to zawsze duże wydarzenie. Nie inaczej było w czwartek, 19 stycznia 2023 roku, kiedy to w hali Ergo Arena stawiła się drużyna Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Naszpikowany siatkarskimi gwiazdami zespół trenera Tuomasa Sammelvuo dwa razy w ostatnich sezonach cieszył się z triumfu w Lidze Mistrzów. Lepszej drużyny próżno więc szukać, a i poziom mobilizacji w gdańskim Treflu wysoki.

Trefl zaczął z animuszem. Szybko zdołał sobie wypracować solidną przewagę 12:4. I... maszyna trenera Igora Juricicia zacięła się. Przyjezdni dogonili gdańszczan. Na szczęście Lukas Kampa i spółka zdołali się otrząsnąć i wygrali inauguracyjną partię do 22 punktów. Na podobne otwarcie Zaksa nie mogła sobie pozwolić w kolejnych setach. Było jednak ciekawie. Do stanu 22:22 zakończenie partii było zagadką. W sytuacyjnych piłkach lepsza była Zaksa i doprowadziła do wyrównania.