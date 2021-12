Schronisko "Promyk" zawiesza adopcje. Zamknięcie schroniska w Gdańsku

Nietrafione prezenty na święta

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się głównie z prezentami oraz czasem spędzonym z najbliższymi. Jeśli chodzi o to pierwsze, to w liście do świętego Mikołaja często znajduje się pies lub kot. Pod wpływem emocji i chęci zadowolenia dziecka, zgadzamy się na takie upominki, które bywają nietrafione.

Przez takie działania, zwierzak ponownie wraca do schroniska. W najgorszym wypadku, zostanie wyrzucony na ulice.