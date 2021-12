Powiat wejherowski. Strażacy uratowali konia. Akcja trwała dwie godziny

Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej: z JRG nr 1 w Wejherowie oraz OSP z Kielna i Szemuda. Działania trwały ponad dwie godziny.

– informuje st. kpt. Mirosław Kuraś, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Podjęto działania w celu dotarcia do zwierzęcia i odkopania jego tułowia, by móc przepasać go wężami strażackimi. Po kilku próbach siłą ludzkich mięśni udało się wyciągnąć konia. Po wyciągnięciu strażacy przeprowadzili zwierzę do drogi, gdzie czekał pojazd z przyczepą do transportu.