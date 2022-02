Sarsa: billboard w Nowym Jorku na Times Square. Jak wygląda? Wideo

Sarsa: billboard w Nowym Jorku na Times Square

Sarsa stała się popularna w 2014 roku, gdy zgłosiła się do programu The Voice of Poland. Chociaż nie wygrała, muzyczne show otworzyło jej drzwi do kariery. Piosenki gwiazdy zaczęły się pojawiać w rozgłośniach radiowych, a ona sama zaczęła regularnie koncertować.