Sarsa: nowa płyta. Kiedy premiera? Trasa koncertowa. Czy wystąpi w Gdańsku?

Sarsa zyskała rozpoznawalność w 2014 roku. Właśnie wtedy zgłosiła się do programu „The Voice of Poland”. Chociaż nie dotarła do finału, dobrze wykorzystała swoją szansę. Zdobyła sporo fanów, a w krótkim czasie jej piosenki zaczęły się pojawiać w rozgłośniach radiowych.