Sarsa przekłada trasę koncertową. Nowe terminy koncertów. Kiedy wystąpi w Gdańsku? Co z biletami?

Sarsa utrzymuje się na fali popularności od 2014 roku. To właśnie wtedy wzięła udział w programie "The Voice of Poland". Chociaż nie dotarła do finału, zdobyła sporo fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą projekty z jej udziałem. Piosenkarka przygotowała dla nich też nową płytę. Ta pojawi się w sprzedaży jeszcze w lutym.