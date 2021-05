Sam zerwij dla siebie tulipany! W ogrodzie w Cedrach Wielkich można zwiedzać, zachwycać się niezwykłym miejscem i ... kupować [zdjęcia]

Domy na zgłoszenia i bez pozwolenia! W Polskim Ładzie największe zainteresowanie budzi budowa domów do 70 m kw.

Sobotniej prezentacji założeń programu w aspektach dotyczących budownictwa słuchałam z bardzo dużym skupieniem, co spowodowało że odczuwam pewne myśli pomieszanie. Najwięcej wątpliwości budzi deklaracja wprowadzenia do Prawa budowlanego możliwości budowy domu do 70 m kw. powierzchni na tzw. zgłoszenie. Jeden z wicepremierów w swojej prezentacji stworzył bowiem wizję totalnej wolności, czyli budujcie, Polacy, gdzie chcecie. Drugi wyraźnie już sprecyzował: budować będzie można tylko tam, gdzie jest infrastruktura, chodzi bowiem o to, by nie rozwlekać miast w nieskończoność. Dodał jeszcze, że nastąpi likwidacja w-zetek, czyli budowania na podstawie tzw. warunków zabudowy tam, gdzie gminy nie mają uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozumiem, że dotyczy to również indywidualnych inwestorów, nie tylko deweloperów, bo przecież podmioty te są równe wobec prawa...