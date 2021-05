Książka z przepisami "Weki z kociewskiej spiżarni" już niedługo trafi w ręce czytelników

- Każdy rozdział jest opatrzony krótkim wstępem o tym, jaka to jest metoda przetwarzania, np. marynowanie, kiszenie. Opisuję na czym to polega, jaka to tradycja w mojej rodzinie lub regionie. Poza tym przed każdym rozdziałem jest taki segment, który nazwałam dobre rady. To porady jak postępować w przypadku kiszenia, marynowania, gdy np. zauważymy jakieś objawy w słoikach, jeśli pleśnieje to co należy zrobić, na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem zaprawiania – zdradza pani Krystyna. - Przede wszystkim słoiki powinny być bardzo czyste, wyparzone albo starannie umyte wytarte, suche. To takie porady co robić żeby na pewno się udało – dodaje.