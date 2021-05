Co wpływa na wartość odżywczą i sensoryczną mięsa wołowego

Światowy Dzień Snu. Jak sen wpływa na nasze zdrowie? [BADANIA]

Sen jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jego niedostateczna ilość może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Niestety, niedobór snu stał się jednym z przymiotów współczesnego człowieka, który stale gdzieś pędząc, zapomina o tym, co najważniejsze. Tendencje ogólnoświatowe w tym aspekcie są mocno niepokojące – statystyczny człowiek przesypia zaledwie 6 h dziennie. Wobec tego: ile snu potrzebuje przeciętny Kowalski? Według Michaela Breusa autora „The Power of When" uwarunkowane jest to genetycznie. Przy czym przyjmuje się, że średnio powinno się spać ok. 7,5 h dziennie.