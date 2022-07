Sadysta namierzony. Rzecz o social mediach. Komentarz Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego"

Film nakręcony przez sadystę wzburzył miliony normalnych internautów. To oznaka, że funkcjonujemy normalnie jako społeczeństwo, a patologia nie znajduje szerokiego poklasku. To dobra wiadomość.

Jeszcze lepsza - obrońcy zwierząt wraz z policją namierzyli sadystę. Co więcej, sieć handlowa, w której rzekomo był zatrudniony (to jest weryfikowane), natychmiast potępiła zwyrodnialca. W zasadzie szybkość i skala reakcji na patologię była wzorowa.

Pozostają jednak 2 kwestie. Po co zwyrodnialec dręczył kota i filmował swoje wyczyny? Skąd taki pomysł, w dodatku ujawnianie bestialskich praktyk. Niestety, pokazywanie patologii, to pewna norma. Kilka miesięcy temu pół świata mogło obejrzeć jak Kurt Zouma, piłkarz West Ham United, maltretuje swojego zwierzaka. Piłkarz zarabiający krocie, mogący spełniać wszystkie swoje zachcianki, spędzał czas kopiąc swojego zwierzaka. Zouma to nietuzinkowa postać - to gracz reprezentacji Francji. Niestety, po swoim wyczynie pozostał niemal bezkarny. Spotkała go kara finansowa z klubu, jest wyśmiewany na stadionach przez kibiców, ale tak naprawdę cały wyczyn uszedł mu na sucho. Takie przykłady działają na wyobraźnię zwyrodnialców. To prosta zachęta do przemocy, naśladownictwo znanego celebryty czy idola. Naśladownictwo także w rzeczach podłych. I wiara w podobną bezkarność. I ta drogą poszedł polski sadysta.