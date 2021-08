Sąd prawomocnie w sprawie marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka: Umorzenie na rok przy wpłacie 8 tys. zł

– Apelacja ta, w mojej ocenie, w sposób należyty, syntetyczny, lecz zarazem wystarczająco szczegółowy odnosi się do wszystkich kwestii, które prokurator zarzuca wydanemu przez sąd rejonowy wyrokowi – zastrzegła na rozprawie apelacyjnej we wtorek, 10 sierpnia 2021 r. prok. Ewa Leśniewska Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, która tłumaczyła, że, szanując czas sądu, nie będzie ustnie opowiadała o argumentacji zawartej w skierowanym do sądu piśmie oskarżenia.