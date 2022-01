Są wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W Polsce zaszły duże zmiany w ciągu ostatnich 10 lat

- Mamy do czynienia z niewielkim, mniejszym niż się spodziewaliśmy, spadkiem liczby ludności w porównaniu do spisu sprzed 10 lat – jest ona mniejsza o ok. 330 tys., czyli o 0,9 proc. w porównaniu z wynikami z 2011 r. Mamy lekką przewagę kobiet nad mężczyznami – powiedział na konferencji prasowej Dominik Rozkrut, prezes GUS.