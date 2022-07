Rząd przyjął projekt budowy falochronu osłaniającego przyszły terminal regazyfikacyjny w Porcie Gdańsk

W ramach inwestycji w porcie w Gdańsku zbudowany zostanie falochron i tor wodny, które zapewnią warunki do eksploatacji stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU). Falochron osłonowy będzie miał długość około 1000 m. Z budżetu państwa w całym okresie realizacji programu zostanie przeznaczone ponad 800 mln zł.

Budowa terminala FSRU ma charakter priorytetowy dla zapewnienia dalszego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Program przyczyni się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca.

Nowa infrastruktura posłuży także w dłuższej perspektywie dalszemu wielokierunkowemu rozwojowi portu zewnętrznego w Gdańsku oraz portu w Gdyni.

Terminal LNG w Gdańsku o początkowej mocy przeładunkowej 6 mld m sześc. gazu ma być gotowy w 2026 roku. Projekt budowy terminala w rejonie portu gdańskiego przewiduje stworzenie stanowiska w postaci pływającego terminalu regazyfikacyjnego LNG (FSRU) – do przeładunku gazowców LNG o pojemności ładunkowej do 180 000 metrów sześciennych oraz przygotowanie nabrzeża do rozładunku skroplonego gazu ziemnego na poziomie 6 mld metrów sześciennych gazu rocznie, a w przyszłości zwiększenie do poziomu docelowego 12 mld.