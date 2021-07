Rusza przebudowa dworca Gdańsk Wrzeszcz. Inwestor przekonuje o zaletach "nowoczesnego i nieco industrialnego" budynku

Lwią część zadania stanowić będą prace modernizacyjne dworca. Obiekt zyska jedną, spójną bryłę. Elewacja zostanie wykonana ze stali oraz szkła. Najbardziej charakterystyczną częścią będzie wejście do strefy obsługi podróżnych, zaakcentowane wielkoformatowym przeszkleniem. Całość ma podkreślić iluminacja.

Przebudowa dworca Gdańsk Wrzeszcz to jedna z 22 inwestycji realizowanych przez PKP SA w województwie pomorskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy PKP SA a firmą TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski , do końca 2022 r. budynek oraz jego najbliższe otoczenie poddane zostaną kompleksowej przebudowie. Inwestor zapowiada wymianę chodników oraz instalację stojaków rowerowych.

"Prowincjonalny, dyskontowy blaszak"

Wątpliwości w sprawie oczekiwanego efektu zgłasza część mieszkańców. Pod postami o planowanej inwestycji pojawiają się krytyczne komentarze. Projektowi zarzuca się niewykorzystywanie potencjału miejsca oraz to, że nie jest na miarę drugiej najpopularniejszej (po Gdyni) stacji przesiadkowej w Trójmieście. Internauci zwracają uwagę na stosunkowo niewielki hol. Nie wszystkim przypadła do gustu także bryła obiektu. Krytyka płynie również ze strony osób na co dzień zajmujących się architekturą oraz urbanistyką.