RUNGDN w Parku im. R. Reagana. Andrzej Potoczek i Natalia Jabłońska najszybsi na urokliwej, 5-km trasie w Gdańsku ZDJĘCIA

#RUNGDN w parku 26.09.2021

Gdański Ośrodek Sportu w niedzielę, 26 września 2021 roku biegaczy zaprosił do nadmorskiego parku. Na urokliwych ścieżkach jednego z ulubionych miejsc do rekreacji zawodnicy mieli do pokonania dystans 5 km.

Najszybciej z nieatestowaną trasą poradził sobie Andrzej Potoczek z miejscowości Lichnowy. Zrobił to w czasie 17 minut i 22 sekund. Wyprzedził Artema Owieczkę (strata 22 sekund) oraz Jakuba Kisielińskiego (24 sekundy po zwycięzcy). Podium zawodów #RUNGDN wśród kobiet otworzyła natomiast Natalia Jabłońska (18 minut i 13 sekund), za którą znalazły się Dorota Żmuda-Trzebiatowska (20.50) i Natalia Zeszutek (23.16).

Zawody na dystansie 5 km ukończyło 136 biegaczy. Stawkę zamknął gdańszczanin Patryk Bakuła, który uzyskał czas 37 minut i 39 sekund.

To była czwarta z pięciu zaplanowanych edycji biegów cyklu #RUNGDN. We wszystkich zawodach GOS-u obowiązuje limit uczestników wynoszący 250 osób. Następna impreza w kalendarzu to #RUNGDN Bieg do gwiazd. Te biegowe zawody odbędą się na Górze Gradowej w sobotę, 16 października 2021 roku. Start zaplanowany został na godz. 11. Zapisywać się można już teraz, a opłata startowa wynosi 29 lub 55 złotych w zależności od kolekcjonerskiego gadżetu.