RUNGDN Stadion 2021. Polsat Plus Arena Gdańsk to idealne miejsce do ćwiczenia interwałów ZDJĘCIA, WYNIKI

#RUNGDN - zawody dla amatorów biegania

Cykl #RUNGDN to imprezy biegowe zlokalizowane w ciekawych miejscach Gdańska. W sobotę, 10 lipca 2021 roku Gdański Ośrodek Sportu zaprosił do rywalizacji na stadionie Polsat Plus Arenie Gdańsk. Do pokonania były dwie pętle o łącznej długości 5 km. Trasa przebiegała między innymi wokół murawy obiektu, a ze względu na podbiegi i zbiegi miała charakter interwałowy.

Dla jednych był to po prostu trening, a dla innych start i walka ramię w ramię z innymi zawodnikami. Każdy ze startujących miał motywację do pokonania dystansu dostępnego dla każdego, włącznie z początkującymi biegaczami. Najszybszym zawodnikiem okazał się Tomasz Szczykutowicz z Pruszcza Gdańskiego, który zameldował się na mecie z wynikiem 17 minut i 44 sekundy.

- Jestem w ciężkim treningu pod złamanie 35 minut na "dychę", więc to dla mnie typowo treningowy start, a że udało się wygrać to fajnie. Jest forma. To dobre miejsce do biegania. Jeśli robimy jakieś interwały czy nawet mocniejszą jednostkę w drugim zakresie to jak najbardziej. Dziś pogoda na pewno nie ułatwiała, bo był mocny wiatr i cały czas w twarz wiało, więc nie dało się osiągnąć zakładanego wyniku, ale mimo to było fajnie. Cieszy wygrana – podsumował zwycięzca biegu.