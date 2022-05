RUNGDN na torze motocrossowym. Bieg na dystansie 5 km już w sobotę, 14 maja 2022 roku

Biegacze będą mieli do pokonania dystans 5 km (dwie pętle po 2,5 km). Na mecie na biegaczy czeka pamiątkowy medal. Trasa nie posiada atestu PZLA, a dystans został zmierzony urządzeniem GPS. Limit uczestników ustalono na 250 osób, więc warto się pospieszyć z rejestracją. Zapisy przyjmowane są TUTAJ. Opłaty startowe wynoszą 29 złotych oraz 55 złotych (w tym przypadku dodawany jest gadżet kolekcjonerski - koszulka w rozmiarze S, M lub L).

Mieszkańcy Pomorza już mieli okazję rywalizować na torze motocrossowym w Gdańsku. Rozgrywane były tam zawody tuż po covidowym lockdownie. - Debiut imprezy w tak nietypowej lokalizacji wyjątkowo przypadł do gustu uczestnikom. Charakteryzował się trudną trasą z wieloma zbiegami i podbiegami, wymagającą nawierzchnią a przede wszystkim lokalizacją na co dzień niedostępną dla gdańszczan. W rocznym podsumowaniu sezonu biegowego Gdańskiego Ośrodka Sportu ta edycja zebrała wiele pozytywnych komentarzy. Zawodnicy stający na starcie inauguracyjnego #RUNGDN na torze motocrossowym nie do końca wiedzieli, czego mają się spodziewać, natomiast otrzymali bardzo wymagający bieg o interwałowym charakterze, wyczerpujący mimo stosunkowo niewielkiego dystansu do pokonania - przekonuje Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu.