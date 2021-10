RPP podniosła stopy procentowe. O ile droższe będą kredyty złotowe?

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;

stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;

stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej;

W efekcie w najbliższym czasie, w zależności jakie terminy zmiany oprocentowani przewiduje umowa, można spodziewać się podwyżek rat kredytów. Dla pożyczki rzędu 200-250 tys. zł będzie to prawdopodobnie około 50 zł. Spłata półmilionowego kredytu może kosztować około 100 zł miesięcznie więcej.

Kolejnych kilka podwyżek RPP zafundować może w nadchodzących miesiącach. Wzrost stopy procentowej do poziomu np. 2 proc. spowodowałby wzrost comiesięcznej raty dla kredytu na 300 tys. zł o około 200-300 zł.

Jak wyjaśnia NBP w komunikacie po posiedzeniu RPP, inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła we wrześniu br. do 5,8% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,6%.