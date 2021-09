Drożyzna w sklepach budowlanych. Niektóre produkty o kilkadziesiąt procent droższe Agnieszka Kamińska

Znacząco wzrosły ceny materiałów budowlanych. Resort rozwoju tłumaczy to m.in. niskim bezrobociem i wzrostem wynagrodzeń. Ekspert BCC twierdzi też, że nie należy spodziewać się obniżek. „Dopóki rynek wsysa te materiały, to producent nie ma przesłanek do tego, żeby obniżać ich ceny” - mówi nam dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club.