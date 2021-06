Rozliczenie PIT-u w Gdańsku się opłaciło. Aleksandra Dulkiewicz przewiozła laureata jego nowym samochodem

Za nami 5. edycja loterii "PIT w Gdańsku. Się opłaca!". To zabawa, która zachęcała do rozliczenia podatków w Gdańsku. Rejestrując się w zabawie mieli szanse wygrać nagrody, a jednocześnie dołożyć się do rozwijającego się miasta. W tegorocznej loterii udział wzięło ponad 16,3 tys. osób.

- Bez podatku PIT, czyli podatku płaconego przez mieszkających w Gdańsku, nie moglibyśmy funkcjonować, bo to zasadnicza część wpływów do budżetu miasta - tłumaczy Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Z samego PITu w 2020 roku wpłynęło do miasta 931 mln zł. Jest to aż ¼ całego budżetu. Po to, żeby jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w Gdańsku od kilku lat organizujemy loterię z nagrodami. To duża radość móc przekazać taki prezent, ekologiczny samochód. To też możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami.