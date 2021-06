W Gdańsku powstało Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza. Ma stawiać na edukację obywatelską

- To wyjątkowy moment dla mnie, moich córek, rodziców Pawła - mówiła Magdalena Adamowicz. - Paweł zawsze bardzo wierzył w siłę i rolę edukacji. Swoją wizję edukacji nowoczesnej, otwartej, która uczy krytycznego myślenia, opisał w swojej ostatniej książce. Konsultował to z nami, rozmawiał z Antoniną, jej nauczycielkami, Teresa była jeszcze za młoda. Wierzył, że edukacja może zmienić życie. Sam przez wiele lat fundował stypendia, dla przypadkowych osób, które spotkał, którymi się przejął, wierząc, że może przejąć je do lepszego świata. Te osoby stawały się prawie częścią naszej rodziny. Ważne było dla niego hasło, że nie ma szkół dla prezydentów, dlatego Paweł zawsze się uczył. Gdy wracał styrany do domu wieczorem, brał gazety i książki, mówiłam mu, że czas odpocząć. Odpowiadał mi, że "Ja muszę wiedzieć, bo ludzie po to mnie wybrali, żebym wiedział". Wierzę, że to dziedzictwo intelektualne Pawła, jego wizja i spojrzenie, będą realizowane, też we współpracy z Instytutem Pawła Adamowicza, który wciąż rodzi się w bólach. Ważne jest dla mnie to, że po śmierci Pawła jego ciało było przez kilka dni tutaj, w Europejskim Centrum Solidarności. On bardzo lubił przychodzić do ECS-u. To miejsce jest jego dzieckiem, choć ja nie jestem matką, to nie jestem zazdrosna, a jestem dumna z dziecka mojego męża - dodała.