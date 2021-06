Rosyjski okręt wojenny na polskich wodach terytorialnych? Miał zapuścić się pod Hel. Wojsko zaprzecza: "To fake news"

Według zapisów MarineTraffic, portalu dzięki któremu można obserwować kursy statków i okrętów, w sobotę 4 czerwca nad ranem rosyjska jednostka 545, która wcześniej wyszła z bazy w Bałtijsku, miała dość głęboko zapuścić się na polskie wody terytorialne na Zatoce Gdańskiej. Okręt miał najpierw krążyć wokół linii granicznej, a potem skierować się w okolice Helu.

„Jeśli to jest prawdziwa trasa to ewidentnie wszedł na polskie wody terytorialne. Ta trasa w poprzek Zatoki Gdańskiej pokrywa się z linią rozgraniczenia wód terytorialnych RP i FR, ale wycieczka pod Hel to już nasze wody terytorialne” – pisał na Twitterze Jarosław Ciślak z Defence24.pl, branżowego portalu poświęconego obronności.