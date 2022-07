Rekrutacja do szkół średnich na Pomorzu (2022). Gdzie jeszcze są wolne miejsca?

Kuratorium Oświaty w Gdańsku podaje na swojej stronie informacje o wolnych miejscach, jakie są jeszcze w pomorskich szkołach ponadpodstawowych. We wtorek, 2 sierpnia 2022, rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca. Co ważne, nie jest ona prowadzona w systemie elektronicznym. Kandydaci muszą napisać wniosek i do 4 sierpnia dostarczyć go do szkoły, w której są wolne miejsca.

Ostateczna lista osób przyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej zostanie ogłoszona przez szkoły 23 sierpnia.

Lista wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych województwa pomorskiego, dostępna od 29 lipca 2022 r. (lista będzie uzupełniana przez kuratorium na bieżąco): KLIKNIJ i sprawdź