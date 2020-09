Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku poszukuje ozdrowieńców. Kończą się zapasy osocza

Na Pomorzu liczba potwierdzonych pacjentów, którzy wygrali walkę z koronawirusem przekroczyła już 1,1 tys. Oczywiście nie wszyscy, między innymi z racji wieku (widełki między 18 a 60 lat), kwalifikują się do oddania osocza, jednak jest to już na tyle duża grupa, aby móc istotnie wesprzeć wyczerpujące się zapasy i tym samym pomóc chorym na COVID-19.

W jaki sposób jest pobierane osocze?

Ozdrowieńcy mogą zgłaszać się do siedziby RCKiK w Gdańsku, a także do Oddziału Terenowego w Kościerzynie. Obie te placówki są dostosowane pod względem sanitarnym do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego pacjentom i personelowi medycznemu. Na początku dawcy są poddawani preselekcji - wypełniają kwestionariusz, a także mierzą temperaturę. Następnie można przystąpić do procedury oddania osocza.