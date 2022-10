Radunia Stężyca - Lechia Gdańsk 19.10.2022 r. Piłkarskie święto w Stężycy. Radunia zagra dziś z Lechią o awans w Fortunie Pucharze Polski

Przyjazd ekstraklasowej Lechii do Stężycy to będzie święto futbolu dla miejscowych kibiców. Trybuny stadionu z pewnością będą wypełnione w komplecie. Fani biało-zielonych otrzymali od gospodarzy 300 biletów, co oznacza, że zajmą jedną trzecią miejsc.

Radunia i Lechia mają za sobą złe występy ligowe. Lechia przegrała u siebie z Rakowem Częstochowa 0:3, a Radunia na wyjeździe z KKS Kalisz aż 1:5. Piłkarscy sympatycy ze Stężycy liczą na to, że zobaczą na murawie piłkarzy znanych z gry w PKO Ekstraklasie. I chociaż można spodziewać się zmian w składzie biało-zielonych, to z pewnością na boisku nie zabraknie zawodników z podstawowego składu.

Biało-zieloni będą faworytami dzisiejszego meczu w Stężycy, ale już nie takie niespodzianki zdarzały się w Pucharze Polski. Zresztą nie raz przekonała się o tym Lechia i to całkiem niedawno, bo w poprzednim sezonie. To powinno sprawić, że gdańszczanie nie zlekceważą zespołu Raduni. Przed rokiem Lechia o awans w Pucharze Polski grała na wyjeździe z trzecioligowym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. I chociaż prowadziła po golu Ilkaya Durmusa z rzutu karnego, to zeszła z boiska pokonana. To była sensacja. Takich wpadek było więcej, bo można wymienić tutaj porażki z Bytovią, Stalą Stalowa Wola, dwukrotnie z Puszczą Niepołomice i wreszcie z Limanovią Limanowa.