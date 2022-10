Radunia Stężyca - Lechia Gdańsk 19.10.2022 r. Lechia pewnie wygrała w Stężycy i awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski ZDJĘCIA

Lechia potrafiła przegrywać z zespołami z niższych lig, więc kibice Raduni liczyli na to, że ich ulubieńcy też postarają się sprawić niespodziankę.

- Z Lechią możemy wygrać jeden mecz na dziesięć i mam nadzieję, że tak będzie właśnie w tym spotkaniu – mówił przed meczem Sebastian Letniowski, trener Raduni.

I już w 4 minucie akcja dwóch wychowanków Lechii przyniosła gola Raduni. Dośrodkował Radosław Stępień, a Jakub Letniowski strzałem głową pokonał Michała Buchalika. Od razu pojawiły się demony przeszłości, a kibice biało-zielonych w ostrych słowach zmobilizowali piłkarzy do lepszej postawy. Podopieczni trenera Marcina Kaczmarka szybko wzięli się do roboty i na efekty nie trzeba było długo czekać. Już cztery minuty później po zagraniu Kacpra Sezonieniki i przytomnym przepuszczeniu piłki przez Conrado wyrównującego gola strzelił Jakub Kałuziński. Biało-zieloni pokazywali na boisku wyższe umiejętności piłkarskie, rozgrywali piłkę, ale niewiele z tego wynikało. Tak było do 32 minuty. Lechia przyspieszyła grę i znowu po zagraniu Sezonienki z bliska futbolówkę do bramki wpakował Łukasz Zwoliński. Chwilę później „Zwolak”mógł podwyższyć wynik spotkania, ale trafił w poprzeczkę.