Pytali 13-latków o seks i politykę. Autorzy badania usunęli kontrowersyjną ankietę. Mówią ograniczaniu wolności badań naukowych

Młodzież 4.0

Dzieci miały w ankiecie wskazać m.in., z którą partią polityczną się utożsamiają i jakie prezentują poglądy polityczne. Kilka pytań dotyczyło seksualności i zachowań ryzykownych (jak często oglądasz pornografię, upijasz się alkoholem, zażywasz narkotyki …), pojawiły się też pytania o stosunek do homoseksualizmu. Autorzy badania mieli kontaktować się ze szkołami w celu przeprowadzenia ankiety, a przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki na stronie badania gorąco zachęcał szkoły do udziału w tym przedsięwzięciu.

Badanie "Młodzież 4.0" ma charakter ogólnopolski i jest realizowane przez Akademię Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do przeprowadzenia analiz miały posłużyć ankiety, które były skierowane do różnych grup uczniów, w tym dla tych w wieku 13-14 lat.

„Trudno jest mi uwierzyć w to, że to badanie realizują naukowcy. Tematyka pytań odbiega od wiedzy 13-letniego dziecka. Moja 13-letnia córka jeszcze nie wie, na czym polega klonowanie komórek. Nie jest w stanie wyrobić sobie zdania na temat tego, czy kwestie bioetyczne powinny być uregulowane prawnie” - napisała matka na Facebooku.

Kontrowersyjna ankieta w szkołach

Trzynastolatek ma w skali od 1 do 5 odpowiedzieć m.in.:

czy należy utrzymać zakaz pracy w niedziele i święta (a przecież takiego zakazu w prawie nie ma)

czy eutanazja ma być zalegalizowana

czy klauzula sumienia ma być przypisywana dla wszystkich zawodów zaufania publicznego

czy zabiegi in vitro powinny być finansowane przez państwo (…).

Jedne z najbardziej szokujących pytań, które 13-latek ma ocenić w skali od 1 do 5 to m.in.:

Jak często uprawiasz seks ze stałym partnerem/partnerką?;

Jak często masturbujesz się?

Jak często uprawiasz przygodny seks?

Jak często palisz marihuanę, zażywasz narkotyki?

Jak często upijasz się?

Już samo stawianie takich pytań bez wyboru innych może spowodować, że młody człowiek, który nigdy nie doświadczył powyższych, odbierze to jako sugestię do spróbowania, by móc w przyszłości mieć zdanie na ten temat, gdy zapytają go w szkole (…). Skandalem jest sugerowanie możliwości ograniczenie praw obywatelskich osób homoseksualnych poprzez stawianie pytania: czy homoseksualista może pełnić wszystkie funkcje publiczne (...) ” - czytamy w opinii Pomorskiej Rady Oświatowej.