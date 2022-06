Przekop Mierzei Wiślanej. Śluza pod wodą. Udana operacja wykonawcy inwestycji. Besix/NDI

Nieco ponad miesiąc temu wykonawca inwestycji, konsorcjum Besix/NDI wraz z przedstawicielami Urzędu Morskiego w Gdyni informowali o testach śluzy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Wykonawca inwestycji podkreślił, że sprawdzian wypadł pomyślnie.

- Próba polegała na tym, że w pierwszym etapie nalaliśmy wodę z Zalewu Wiślanego pomiędzy bramę nr 1 a grodzę technologiczną do poziomu „-1,3” metra. Następnie, po uzyskaniu tej rzędnej, zaczęliśmy pompować wodę między bramę 1 i 2, również do poziomu „-1,3”. Ostatnim etapem było napompowanie wody pomiędzy bramę 1 a grodzę technologiczną do poziomu „0”, czyli do poziomu wody w Zalewie Wiślanym. Po uzyskaniu tego poziomu wody, mierzono przecieki w komorze żelbetowej na bramach śluz. Wynik jest pozytywny, co oznacza, że wrota stalowe na bramie południowej są szczelne – podkreślał Maciej Klecha, kierownik robót mostowych z konsorcjum NDI/Besix.