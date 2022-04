Przekop Mierzei Wiślanej. Testowali śluzę kanału. Jak wypadł sprawdzian "serca" przekopu?

Przekop Mierzei Wiślanej. Testy śluzy kanału. Jak wypadły?

"Śluza kanału to kluczowy element inwestycji" — podkreślają przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni, który buduje nową drogę wodną z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Zaznaczmy, że aby ruch statków przez przekop był możliwy, w sercu kanału przecinającego Mierzeję Wiślaną, zaprojektowano specjalną śluzę. To dzięki niej będzie możliwe wyrównywanie poziomu wód między Zatoką Gdańską, a Zalewem Wiślanym. Ponadto śluza ma zapobiegać mieszaniu się słonych wód Zatoki Gdańskiej ze słodkowodnymi wodami Zalewu Wiślanego, co mogłoby mieć szkodliwy wpływ na ekosystem.