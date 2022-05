Przekop Mierzei Wiślanej. Po Zalewie będą pływać stumetrowe statki. Wkrótce ruszy budowa toru żeglugowego

Przekop Mierzei Wiślanej. Stumetrowe statki popłyną przez zalew już niedługo

Zaznaczmy, budowa toru żeglugowego przez Zalew Wiślany to trzeci etap budowy nowej, niezależnej od Rosji drogi wodnej, pozwalającej statkom wypływać z największego w Polsce akwenu słodkowodnego na Zatokę Gdańską (pierwszym jest budowa przekopu mierzei, drugim pogłębienie rzeki Elbląg wraz z przebudową mostu w Nowakowie). Dzięki inwestycji nową drogą na Zalewie Wiślanym przepłynie zestaw barek o długości 180 metrów, statki o długości 100 metrów, szerokości do 20 metrów i zanurzeniu 4,5 metrów. Jednostki te mają, w założeniu, docierać do portu w Elblągu. Natomiast sama budowa toru wodnego jest koniecznością. Zalew jest płytkim akwenem, o średniej głębokości 180 cm.

Poza pogłębieniem drogi wodnej do co najmniej 5 metrów, konieczne będzie także jej poszerzenie. Obecnie podstawowa szerokość toru mierzona w poziomie dna to 60 metrów. Aby statki mogły się mijać, a ich rufy swobodnie wchodziły w zakręty, szerokość lokalnie zwiększy się do aż 120 metrów.