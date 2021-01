Przedterminowe wybory na wójta gminy Wejherowo przeniesione na kwiecień 2021 r.? Jest projekt. Termin rejestracji kandydatów bez zmian Tomasz Smuga

Przedterminowe wybory na wójta gminy Wejherowo przeniesione na kwiecień? Jest projekt Archiwum PPG

Zamiast w lutym, to uprawnieni do głosowania mieszkańcy gminy Wejherowo do lokali wyborczych udadzą się w kwietniu? Jest taka możliwość. Właśnie złożono projekt o przeniesienie przedterminowych wyborów. Nowym terminem miałby być 11 kwietnia. Projekt ma wejść w życie 3 lutego.