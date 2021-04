Przedstawiciele "Strajku przedsiębiorców" oburzeni Superwizjerem TVN - w jednym worku znaleźli się z klubowym podziemiem

- Drodzy Redaktorzy Superwizjera TVNu - w oświadczeniu w social mediach zwrócił się do nich bezpośrednio Paweł Tanajno, lider "Strajku Przedsiębiorców". - Wasz program był nafaszerowany opiniami i ocenami niezgodnymi z prawem i miał charakter typowego materiału manipulacyjnego wiedzą odbiorców. W imieniu Strajku Przedsiębiorców chcemy wyrazić sprzeciw do używanych w programie stwierdzeń typu - "nielegalne" czy "łamiące prawo". Wszystkie działania przedsiębiorców otwierających swoje lokale są zgodne z prawem.

- Pozwolę sobie przedstawić sytuację swojego klubu "Wolność" - dodał. - Zostałem zamknięty 409 dni temu. Miesięczne koszty, z których nikt mnie przecież nie zwolnił to ok. 60 tys. zł. W dużej mierze są to daniny państwowe: podatek od nieruchomości, opłata za koncesję, opłaty za prawa autorskie, zusy, opłata za gospodarowanie odpadami. Całość kosztów jakie poniosłem wskutek decyzji rządu o zamknięciu mojej działalności to ok. 700 tys. zł nawet do miliona, nie licząc oczywiście kosztów życia.

Przedsiębiorca szacuje, że gdy wróci do działalności gospodarczej, pokrycie strat może nastąpić dopiero za ok. 3-4 lata.

- Gdzie mowa o jakimkolwiek zysku? - pyta. - My chcemy wypracować chociaż te koszta, które ponieśliśmy.

Zaznacza jednocześnie, że w klubie "Wolność" klienci mogą czuć się w pełni bezpiecznie, jeśli chodzi o możliwość zakażenia koronawirusem. Specjalnie dla nich zainstalowano specjalny system wentylacji, który w obiekcie ma zabijać covid z niemal 100 proc. skutecznością.