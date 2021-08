Przedstawiciele Lewicy, Polski 2050 oraz Zielonych krytycznie o potencjalnym operatorze nowego Mevo. "Grozi nam powtórka z pierwszej edycji" Karol Uliczny

- Oczekujemy anulowania przetargu, rozpisania go na nowo, z takimi elementami jak kryterium doświadczenia przy ocenie ofert oraz rowerami dla dzieci, tak jak np. w Warszawie - mówi Oskar Gruca z Polski 2050, w sprawie procedury wyłaniającej nowego operatora systemu roweru metropolitalnego Mevo. Podczas piątkowej konferencji wyrażono obawy co do wiarygodności oferenta, który w przetargu zaproponował najniższą cenę. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, przekonuje, że firma City Bike Global jest dokładnie sprawdzana pod kątem potencjalnego ryzyka niewywiązania się z podjętych zobowiązań.