Przedłużony areszt w szpitalu i już ponad 160 zarzutów dla prezesa gdańskiej spółdzielni "Ujeścisko"

Kolejne 3 miesiące aresztu i prawie 60 nowych zarzutów dla Grzegorza H. Wieloletni prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko" miał działać na szkodę jej i wierzycieli oraz dopuścić się szeregu oszustw na znaczną skalę. W izolacji przebywa już niemal rok, a od 2 miesięcy w szpitalu psychiatrycznym, po tym gdy w prokuraturze dokonał samookaleczenia. Kłopoty ma również jego następca – Maciej S., któremu jak dotąd zarzucono 37 przestępstw.

- Grzegorzowi H. zarzucone zostało kolejnych 57 czynów dotyczących doprowadzenia nabywców lokali do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Na wniosek prokuratury Sąd Apelacyjny w Gdańsku we wtorek 22 czerwca, zdecydował się przedłużyć jego tymczasowe aresztowanie o kolejne 3 miesiące – relacjonuje prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

163 zarzuty dla Grzegorza H. Łącznie, mężczyzna - o czym jako pierwsze poinformowało Radio Gdańsk - podejrzany jest już aż o 163 przestępstwa, a oprócz doprowadzenia szeregu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości (czyny zagrożone kara pozbawienie wolności o 1 roku do 10 lat), śledczy uważają, że dopuścił się on: działania na szkodę spółdzielni (od 3 miesięcy do 5 lat więzienia) i działanie na szkodę wierzycieli (również 3 miesiące do 5 lat za kratami).

W areszcie H. przebywał od początku lipca 2020 roku, jednak w kwietniu 2021 r. trzeba go było przenieść na oddział dla aresztowanych do szpitala psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim, po tym gdy podczas przesłuchania w prokuraturze poprosił o przerwę i korzystając z toalety najprawdopodobniej usiłował odebrać sobie życie, podciąć żyły. Postępowanie w tej sprawie prowadzą śledczy ze Słupska, co ma zagwarantować bezstronność.

Podobne do Grzegorza H. przestępstwa w łącznej liczbie 37 śledczy zarzucają Maciejowi S., który na fotelu prezesa spółdzielni zastąpił go w pierwszych miesiącach 2020 roku. Prokuratorskim śledztwem objęte jest łącznie 7 inwestycji realizowanych przez spółdzielnię mieszkaniową. W ostatnich miesiącach, "Ujeścisko" zaczęło wychodzić na prostą - zadłużenia są spłacane, a mieszkania oddawane do użytku.

Polska stała się bezpieczna